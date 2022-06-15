BWF超級1000系列印尼羽球公開賽，台灣好手們全面出擊，寶島男單一哥周天成再度體驗了3局大戰，22比20、19比21、21比12力挫泰國選手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）、晉級16強，女單白馭珀可惜14比21、18比21不敵日本奧原希望，稍晚女單戴資穎、男雙李洋／王齊麟也會出賽。

目前世界排名第4的周天成，生涯經歷過不少3局精彩賽事，總能韌性十足地在激烈對抗中取勝，上一站印尼羽球大師賽個人5場比賽有3場打滿3局，最終獲得亞軍，本周印尼公開賽首輪32強面對世界排名第18的泰國選手昆拉武特，再次3局「打好打滿」，且首局就進入到「丟士」並順利保住，第2局則是些微差距讓出，第3局才以比較大分差收下勝利，比賽歷時1小時14分鐘。

周天成曾於2019年印尼公開賽奪冠，為個人生涯首座超級1000大賽冠軍，明天（16日）的16強賽，將繼上周印尼大師賽後，再度對陣香港選手李卓耀，那場比賽周天成3局獲勝，雙方生涯交手6次，周天成拿下4勝。

女單世界排名第41的白馭珀，印尼公開賽首輪就碰到種子好手，首局曾6比5領先世界第6奧原希望，但隨後小小白被對手一波連贏5分攻勢拉開差距而讓出，第2局兩人5次分數戰平，後段小小白也好幾次只有1分落後，奈何沒能一鼓作氣超前，止步首輪。