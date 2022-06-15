房屋出售涉及眾多專業和地政程序，許多屋主因而將售屋事宜交給專業的房仲業者協助處理。然而有黑心仲介辜負屋主託付的信任，不僅想將房屋賤賣給投機客，還打算在售屋的過程中，利用屋主對地政程序的不熟悉，繞過屋主直接將房屋過戶給投機客！

黑心仲介瞞屋主私自寫底價 還帶走印鑑及證明

永慶房屋蘇紀恩經紀人就曾遇過類似的案例。蘇紀恩在一次社區服務時，有名屋主向蘇紀恩詢問他手中一間30年、3房2廳的老房子的行情。蘇紀恩經紀人向屋主索取房屋相關資訊後，根據該區域近期同類型物件的價格和漲跌幅，估算出房價約在1000萬至1100萬元之間，並提供完整的周遭成交行情給屋主參考。

屋主聽完分析後，開心地說這跟他自己想賣的價格差不多，他也向委託售屋的仲介說希望能賣到1000萬。屋主同時向蘇紀恩詢問，房仲在房屋尚未成功售出前便取走印鑑和印鑑證明是正常的程序嗎？因為該名房仲已經把他的印鑑和印鑑證明都收走了。蘇紀恩大驚，趕緊向屋主說，除了索回印鑑外，還要向仲介索取委託書回來檢查。屋主向原委託仲介要回委託書後，發現該名房仲業者居然在委託書上的底價寫著900多萬含服務費和土增稅。屋主驚訝且憤怒地說：「這是他們自己寫的！我根本沒有同意這個價格！」

黑心仲介瞞天過海賤賣房屋 手法全揭露

蘇紀恩說明，部分不肖的房仲業者往往聯手投機客，以瞞天過海的方式賤賣屋主房屋。他們先是利用屋主對自己的信任，把重要的契約或文件以空白方式請屋主先簽名，同時向屋主索取印鑑章和印鑑證明。此後，黑心仲介以「冷凍行銷」的方式，刻意營造出沒有人想看的假象，再以沒人看屋、房價太高等理由，勸說屋主降低底價。只要屋主一同意降價，黑心仲介便會在委託書填上不合理的低價，再串通投機客以該價格火速購入。

也因為仲介擁有屋主的印鑑章和印鑑證明，仲介可以直接幫屋主收取訂金並直接完成過戶，屋主可能連自己的房子被過戶出去都不知道。屋主要是不同意該出售價格，可能還得違約賠錢。「在房屋成交前就收走屋主的印鑑章和印鑑證明，這種事在永慶房屋絕對不可能發生！」聽完蘇紀恩的案例分享，屋主也才驚覺說，難怪委託的仲介一直以房屋地點不好、交通不便、沒有裝潢等理由勸說他降價到800多萬！

永慶聯賣服務 一個月內幫屋主圓滿成交

後來該名屋主也委請永慶房屋協助售屋，憑藉著永慶房屋的團隊聯賣服務，蘇紀恩經紀人在1個月內就成功以平均成交行情1000多萬元圓滿成交。完成交屋後，屋主向蘇紀恩經紀人說，如果當時仍委由原仲介售屋，他可能就失去了近200萬的差價！屋主本還打算包紅包給蘇紀恩經紀人，卻被蘇紀恩婉謝。「永慶房屋的文化就是只收取固定的服務費，屋主的信任就是對我們最大的紅包。」

面對市場上可能的黑心手法，蘇紀恩經紀人建議有意出售房屋的屋主，多方比較各家業者提供的實價登錄資訊，是否有過時、片面或不齊全的狀況。同時勿輕易給出重要證件和印鑑，並選擇提供消費者具體保障的房仲業者，才能確保自身權益，不受到黑心仲介的坑騙。