桃園國際機場15日零時起開放親友接送與恢復轉機作業，另外居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫，整個上午有逾千名旅客入境，約20％入境旅客由親友接送，整體運作情況良好。獨自搭機返台的沈小弟，一到入境大廳，遠遠看到來接機的親人，高興地衝上前抱緊奶奶。（陳麒全攝）

第二航廈入境層的31到33月台劃設的親友接送區，前來接機的親友忙著用消毒噴槍幫剛下機的親人消毒。（陳麒全攝）

第二航廈入境層的31到33月台劃設的親友接送區，前來接機的親友忙著用消毒噴槍幫剛下機的親人消毒。（陳麒全攝）

第二航廈入境層的31到33月台劃設的親友接送區，剛做完採檢的入境旅客等著親友。（陳麒全攝）

第二航廈入境層的31到33月台劃設的親友接送區，剛做完採檢的入境旅客等著親友。（陳麒全攝）

桃園國際機場15日零時起開放親友接送與恢復轉機作業，另外居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫，整個上午有逾千名旅客入境，約20％入境旅客由親友接送，整體運作情況良好。獨自搭機返台的沈小弟，一到入境大廳，遠遠看到來接機的親人，高興地衝上前抱緊奶奶。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日宣布邊境管制政策鬆綁，15日起抵台航班的入境旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫，同時開放旅客轉機；另外，入境者可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊。

在政策鬆綁首日的返台黃姓旅客表示，入境檢疫3＋4新制，以及可由親友接送，真的比較符合現在需求，原本計劃是14日返台，但在獲知新政策訊息後，馬上就致電航空公司更改返台日期，到達桃園機場後，馬上看到前來接機的家人，更加有返鄉的感動。

獨自從大陸搭機返台沈小弟弟，因為未滿12歲，由地勤人員協同辦理入境手續，沈小弟弟的祖母則一早就坐在親友接機區等候，再沈小弟完成唾液PCR採檢後，隨即飛奔至親友接送區，遠遠地便大喊「阿媽！阿媽！」，奶奶聽見孫子的呼喚，也立即站起來揮揮手，祖孫2人受疫情影響，已分隔2年多，沈小弟飛奔到奶奶身邊，祖孫開心地擁抱在一起。

沈小弟的祖母表示，孫子本來14日就要回台灣，但當時的防疫規定是「7＋7」，而且親友無法接送，她便要求將孫子返台的機票改到15日，這樣一來不但隔離天數可以縮短為3天，她還能親自到機場接孫子，讓她覺得安心許多，也非常開心檢疫政策放寬。