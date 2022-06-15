15日業界透露，日本軟體銀行旗下的Arm，除了計畫將在美國上市外，現在考慮有可能也會在英國釋出部分股票，到倫敦交易所掛牌交易。

據悉，日本軟銀還是會把美國當成Arm新掛牌的主要市場，倫敦應該是次要的。但是在IPO(股票初次公開交易)之前，Arm最後的上市地點、釋出股數以及時間等細節，一切都還是未知數。

軟銀於2016年，收購總部設在英國劍橋的Arm。在被軟銀正式納入麾下之前，Arm是英國最重要的科技公司之一，同時，Arm大部分的業務也還是留在英國。

這家半導體矽智財IP大廠，萬一日後只選擇在美國上市，對英國無論是政治勢力，還是金融市場都會造成雙重打擊。消息傳出，英國首相強生已試圖與軟銀管理高層溝通，說服Arm到英國上市。

日前，英國政府的科技暨數位經濟部曾表示，正與軟銀尋求對策，確保Arm可以在英國掛牌。但就實際面而言，就算Arm真的去英國第2上市，也會有籌資的侷限性，例如不能成為歐洲全3大股市富時100(FTSE 100)的成分股之一。

Arm的產品運用多樣化，從感測器到伺服器等各式裝置的處理器IP，還有使用於智慧手錶到自動駕駛等繪圖處理器都有。因此，整個IPO的規模少說從5500億美元起跳的Arm，也是各方角逐的一塊大肥肉。

費城半導體指數2022年迄今已下修32%，表現比標普500指數還有其它主要指數還差。不過，這個晶片類股為主的指數，從2017年至2021年底，已經大漲超過兩倍。

因此，目前全球半導體類股遭到拋售，市場擔心需求恐將趨緩，加上產能又全開之下，可能會出現供過於求的現象。軟銀創辦人孫正義表示，已計畫在本年財年結束前，也就是2023年3月底之前，會出脫部分Arm持股。

2020年9月，軟銀曾以400億美元的價格，將Arm大部分股權賣給IC設計大廠Nvidia。無奈，此併購案卻風風雨雨，遭到多國政府否決後，最後還是告吹。因此，軟銀這次也希望重新把Arm賣出一個好價錢，據傳是600億美元。

6月初，軟銀出面證實，已向由摩根大通、巴克萊銀行、法國巴黎銀行以及高盛等11家大型金融機構，以Arm股票作為抵押擔保品，取得80億美元中長期貸款金額。

孫正義當初以大約320億美元的價格買下Arm，在IPO之前，也廣招全球科技人才開拓新市場，例如用於資料中心的伺服器晶片，就是其中一項重點業務。