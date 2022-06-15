苗栗縣政府爭取中央「前瞻2.0銀髮健身俱樂部補助計畫」經費，設置4處銀髮健身俱樂部據，苗栗縣長徐耀昌15日為銅鑼鄉竹森社區銀髮健身俱樂部揭牌開幕，希望提供社區長者整合性多元運動健康促進服務，達成預防及延緩失能目標，讓長輩生活愉快又充滿活力。

苗栗縣府縣府爭取經費400萬元設置4處據點，除了日前開幕的竹南鎮惠揚銀髮健身俱樂部以及今日揭牌的銅鑼鄉竹森社區銀髮健身俱樂部，將在頭份市衛生所、西湖鄉立體育館設置銀髮健身俱樂部。

苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦、議員黃芳椿、銅鑼鄉長謝昌年、前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘等人，15日共同為竹森社區銀髮健身俱樂部揭牌開幕，並且體驗俱樂部內健身器材，希望結合多元資源，建構社區化的健康照護體系，藉由社區內健身運動的場所提供預防性照顧服務，達到長輩延緩失能目的。

謝昌年說，銅鑼鄉65歲以上老年人口佔鄉內人口比例高達20％以上，為縣內「超高齡」鄉鎮，竹森社區照顧關懷據點並與銅鑼鄉公所合作，利用社區活動中心因少子化而停辦而閒置的幼兒園空間，申辦銀髮族健身俱樂部計畫，讓長輩們不僅可以到社區關懷據點共餐及健康促進等社會參與，亦可到銀髮健身俱樂部來健身運動。

縣長徐耀昌表示，竹森社區在地方人士關懷長輩的團結用心之下，爭取健身休閒場所與服務，讓長輩可以活得健康有意義，藉由專業運動指導員的帶領，活動手腳促進腦袋活化延緩老化，其中最重要的是吸引長輩走出戶外，與居民一同活動、交流。

徐耀昌指出，苗栗縣內的社區關懷據點在他剛上任時只有70個，但經全力推廣設置，現已有192個據點就近服務在地長輩，縣府團隊將持續努力照顧長輩鄉親，並發掘問題解決問題，讓長輩健康快樂生活，打造幸福苗栗。

竹森社區發展協會理事長劉永鴻指出，竹森社區銀髮健身俱樂部成立後將擴大服務在地長輩，鄰近社區長輩也能到此健康運動。

銅鑼鄉社區福利促進協會理事長鍾兆良補充，竹森社區銀髮健身俱樂部與育達科技大學合作，聘請該校休閒運動管理系具有專業運動指導員資格師生，每週２、４、５下午13點30分到15點30分，每次2小時，駐點提供長輩們專業運動指導服務，包括有氧訓練、健康促進、重量訓練及運動醫學等，並在週１至週６上午9點至11點30分，開放銀髮健身俱樂部健身器材預約使用。