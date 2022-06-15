台東縣永安國小72年前創校時種下20多棵鳳凰木，這幾年陸續死亡，最後1棵鳳凰老樹今天陪著學生一起畢業，互相道別，小朋友用樹片寫下對老樹的不捨和祝福。

台東縣永安國小72年前創校時種下20多棵鳳凰木，這幾年陸續死亡，最後1棵鳳凰老樹（後左）15日陪著學生一起畢業，互相道別。（圖/ 中央社）

永安國小畢業生今天在鳳凰樹幹做成的樹片上，寫下不捨與祝福：「永遠不會忘記您綻放的美」、「再把您種回來」、「感謝您這72年來把永安國小照顧得這麼好」、「謝謝您鳳凰木爺爺您日夜守護著大地、陪著我」、「您就算生病了還努力活到最後一刻」。

永安國小於民國36年創校，村民捐地、放下農務幫忙開挖土地建校，並在校園內種下20多棵鳳凰木。

鳳凰木逐漸長大，樹幅寬闊茂密，樹幹蒼勁，成為學校校樹，每年鳳凰花開，整株鳳凰木宛如多采多姿的花束，學校每年會選擇一棵花開得最漂亮的鳳凰樹下拍畢業照。

因校園整建砍除了半數鳳凰木，剩餘的近幾年因染病陸續死亡，最後1棵也在日前枯死。學校今天舉辦畢業典禮和老樹追思生命教育。

永安國小校長林宜茂表示，「十年樹木，百年樹人」永安國小創校已逾72年，近年來，鳳凰木因老化及褐根病侵襲，導致陪伴莘莘學子的老樹一棵棵倒下，最後一棵老樹經整治後仍繁華落盡，校方配合畢業季及校訂課程實施生命教育，感謝老樹陪伴。

台東縣永安國小最後1棵鳳凰木15日陪著學生一起畢業，互相道別，小朋友用樹片寫下對老樹的不捨和祝福。（圖/ 中央社）

林宜茂表示，藉由老樹生命歷程，讓孩子能感知生命的意義並尊重生命。13日至15日在學校集會時，透過介紹鳳凰木及老照片回顧，讓孩子瞭解老樹的一生；今天在畢業典禮後讓學生利用自然素材「樹片」寫下感謝及祝福。

林宜茂說，教育是生命歷程的實踐，希望孩子透過適當的引導能思考生命的意義、進而尊重及愛惜生命。老樹不死，只是凋零，它的精神會常存在校園的每一個角落。（編輯：郭諭儒）1110615