中華電信總經理郭水義15日出席工商時報與中華電信合辦的「智慧5G ESG論壇」時，以「永續ESG 轉型新契機」為主題發表專題，他引用微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates Gates)提到，因應未來ESG，如果碳排不歸零，你我所擁有的一切終將歸零，並且強調解決淨零碳排議題要用科技的手段及方法。

郭水義表示，淨零轉型不會有人懷疑，而且是勢在必行，去年全球超過3,070萬人無家可歸，其中3,000萬人受到天然災害傷害。根據調研資料顯示，聯合國在巴黎氣候峰會努力的共識，維持升溫攝氏1.5度的目標，我們要做的事可能還要加速5倍，台灣必須加速在能源轉型，以達到目標。

愈來愈多國家倡議，從2017年承諾國家才3％，去年已達到78％承諾淨零承諾，並且相信在地球村成員全力支持下，很快就會來到。整個來說，全世界正在全面往前推動，企業界響應不落人後，全球重量級企業紛紛加入淨零碳排，其中以ICT廣泛來看，已有40％重量級業者加入，全球33％電信業者宣布淨零承諾，各界努力用科技的方法達到淨零碳排。郭水義強調，國內有工研院加持，台灣推動淨零轉型將可以站在全世界最前端，因為ICT就是台灣的強項。

郭水義表示，淨零轉型是一個新契機，商機只是一部分，新的契機代表的是不只是商機及獲利，更要重視永續包容及成長。以台積電為例，台積電過去30年，前十年求生存、第二個十年求成長及成為世界級企業，最後就是企業要追求永續發展。從企業經歷過程，要把包容及永續成長當做是成長的必要前提，沒有包容永續就不會帶動成長。

永續發展可能會帶來投資，但郭水義強調，他不會當成是成本，因為永續還會帶動新的工作及生產力，如同AI帶來的影響。AI有三大元素，郭水義解讀3＋2元素，資料是靈魂，加人才及中華電信5G網路，3＋2整體做出來的東西就可以改變未來，因此，永續發展所投入的不只是投資，就像AI不是來取代人類工作。儘管AI會取代基礎勞動工作，但應當成是好幫手，透過教育提升讓地球村成員做更多有意義的事，而不是機器人可以做的工作，共同以5G結合IoT打造未來的大方向，應該是可以共同期待的。