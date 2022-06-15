搶攻解封商機，礁溪寒沐酒店自6月17日至6月26日止，限時10天於官網上推出「夏日線上旅展」，住房、餐飲及湯屋等七項超值商品最低下殺至34折起，最多可現省約2萬5千元，另外，湯屋券也推出買十送一的優惠，親友可以團購享折扣，多元的住宿券商品，滿足不同的消費者需求。網上輕鬆選購，早買早享受，限時回饋給喜愛泡湯與美食的旅人。

礁溪寒沐線上旅展精選商品中，「乘風居一泊一食平日住宿券」每張7,900元，約35折、「乘風居一泊二食平日住宿券」每張8,800元，下殺34折，每個房間都有獨立的溫泉浴池與席夢思頂級睡床，讓旅人享受閒適假期。入住期間可免費體驗戶外游泳池、健身房與「光之湯」露天風呂溫泉，另外，酒店櫃台也有提供電動腳踏車借用服務，輕鬆至戶外探索宜蘭在地之美。

適合家庭出遊選擇的「日式詠泉居一泊一食平日住宿券」每張8,900元，約34折，全新的日式客房以沉穩淡雅的木質為主調，搭配日本原裝進口的藺草蓆，傳統工藝讓人彷彿置身東洋，另外，飯店專人會於夜間開床服務時，將床鋪整理成睡眠模式，盡享尊榮服務。「望岳閣一泊一食平日住宿券」每張11,999元，約36折，4人房換算下來平均每人每晚約3,000元就可入住，每人再加500元，加碼贈豪華晚餐，「望岳閣一泊二食平日住宿券」每張13,799元，約36折，原價為38,752元，現省約2萬5千元！除了享受20坪寬敞舒適的度假空間，望岳閣四人房也特別提供Switch 健身環，讓旅人的宅假期更添無限趣味。

幸福泡湯放鬆身心！「映之湯湯屋平日券」買十送一，一組特價20,000元，約73折，貴賓可彈性使用票券，盡情沉醉於礁溪美人湯。亦有「湯屋搭配MU TABLE平日下午茶雙人券」每張2,600起，約75折，下午茶提供輕食沙拉、精緻鹹點與繽紛甜品，更限時祭出主廚現煎大溪漁港的現流海鮮，輕鬆享受紓壓樂。