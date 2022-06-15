台中市衛生局副局長邱惠慈指出，對於民眾爆料，澄清醫院中港院區大夜班只剩兩名護理師當班，將再查證。（台中市政府衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市新冠肺炎疫情目前處於高原期，醫療量能逐漸緊繃，台中澄清醫院遭爆急診27名護理師半數確診，人力嚴重不足，大夜班更只剩2名護理師照顧20床病人，護理師累到吊點滴值勤；對此，院方表示：12日到14日三天，該院急診所有醫護人員共有15人確診，院方全力調配人員支援，維持急診室的正常運作；台中市衛生局則表示，將進一步稽查了解。

澄清醫院中港院區急診室有護理師爆料，該單位但最近爆發群聚感染，累計確診人數已達13人，包括10名護理師、3名醫師助理，由於人力嚴重不足，13日、14日連續2天急診室大夜班都只剩下2人上班，因工作量太大導致上班護理師身體難以負荷，邊打點滴邊上班，希望院方增派有急診經驗的護理人員支援，「不要把她們累死了！」

對此，中港澄清醫院指出，因疫情急診室工作量大增，加上因陽性確診病人到急診室人數激增，護理師感染確診在所難免；但只要發現有人確診，護理部均緊急跨單位調配資深護理師支援，維持急診室應有的護理人力。

院方統計，本月12日到14日三天急診室所有醫護人員，共有15人確診，院方均有妥善處理，也全力調配人員支援，維持急診室的正常運作。

院方坦言，本月13日（週一）急診室大夜班有5位護理師上班，有3人感覺不舒服，經採檢3人確診，由於採檢結果出爐時已屆接班，因而的確有一段短暫時間是只有兩名護理師當班。

衛生局副局長邱惠慈指出，初步了解澄清醫院中港院區急診室有20床，護理師配置為白天7人、小夜班7人、大夜班5人；該院因應近日有不少醫護確診也已調派10名資深護理師支援，至於是否像爆料所言大夜班只剩兩人當班將再稽查了解。她也強調，由於中部疫情處於高原期，醫療緊繃已一段時間，請大家再努力一段時間期待疫情會像北部慢慢下來。