國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄15日新增9989例本土確診個案，先前被高市府公布為「問題試劑」的富樂快篩陸續開始回收，經過衛生局盤點，目前庫存及回收共達50萬劑，回收作業仍在進行當中，且已對大鑫科技申請假扣押。另外，高市府將於16日宣布高中以下校園下周是否延長線上教學課程。

高市府衛生局表示，高市府5月23日向大鑫科技採購100萬劑富樂快篩，近期陸續到貨，相關單位於6月11日主動發現部分快篩試劑屬於品質不良或涉及攙偽的產品，隨後主動通報中央主管機關並主張嚴辦移送地檢署，已向大鑫科技申請假扣押，目前盤點庫存及回收問題試劑達50萬劑，回收作業還在進行當中。

對於高中以下校園下周是否恢復實體課程等問題，高雄市長陳其邁回應，目前校園師生每日確診數還是維持1000人左右，所以晚間幾個地方政府會開會討論，審慎判斷是否恢復實體課程，高市府也將於16日宣布討論後的決定，希望兼顧學生受教品質與防疫。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的仍是50到64歲民眾，百分比為18.5％，而0到4歲則是4.2％、5到11歲7.3％、12到19歲6.7％、20到29歲13.9％、30到39歲16.5％、40到49歲17.1％、65歲以上15.8％。