疫情雖然逐漸趨緩，但Omicron又出現變種病毒BA.4、BA.5，引發許多家長憂心，中央流行疫情指揮中心日前也宣布縮短第二劑疫苗的間隔時間為4-8周，北市副市長蔡炳坤表示，第一劑兒童莫德納疫苗接種人數約2萬人，BNT接種人數約則是近8萬人，共有6成已接種第一劑疫苗。

蔡炳坤說，因應中央規定5-11歲兒童接種第二劑需間隔4-8週以上，北市將於畫6月18日及25日在景美國小（南區）、西門國小（西區）、內湖國小（東區）及文化國小（北區）分別開設兒童疫苗接種站，提供5-11歲BNT疫苗第1劑及6-11歲莫德納疫苗第1、2劑接種。

蔡炳坤表示，根據初步調查，有意願接種莫德納第二劑有7593人，至於新增接種的莫德納第一劑有232人、BNT第一劑有2456人；此外，北市規畫6月27日至7月1日，連續五天將到國小施打第二劑BNT疫苗。

蔡炳坤說，第一劑兒童BNT疫苗是在5月26日施打，間隔4周也就是6月27日，其它例行性預約也將同步進行，包括台北市疫苗預約平台、醫院特別門診，持續多元的接種管道。