台北市副市長黃珊珊考察帶陳思宇、黃靜瑩，遭質疑濫用行政資源。（王欣儀提供／楊亞璇台北傳真）

台北市副市長黃珊珊考察帶陳思宇、黃靜瑩，遭質疑濫用行政資源。（王欣儀提供／楊亞璇台北傳真）

王欣儀質疑，科長竟還幫忙拍照。（王欣儀提供／楊亞璇台北傳真）

台北市議員王欣儀披露，台北市副市長黃珊珊在6月12日考察士林區市場，帶領民眾黨市議員參選人黃瀞瑩、陳思宇掃街拜票，甚至多位產發局、市場處官員均陪同，她痛批黃珊珊用公家資源協助民眾黨選舉，將黨務、選務寄生在市府，要求黃珊珊請辭副市長職務投入選舉。對此，黃珊珊辦公室回應，議員參選人為自行到場。

王欣儀今在議會大會指出指出，黃珊珊到士林視察市場，現場只有民眾黨議員參選人，有陳思宇、黃瀞瑩，卻沒有知會選區議員，到底是公務行程、還是選舉行程？

王欣儀調閱資料發現，黃珊珊6月9日到30日市政考察及其他公開行程，皆無考察福華市場、華榮街市場的行程，但產發局長、市場處副處長、科長及股長全都到場，攤販科長竟還幫忙拍照。

王欣儀質疑，若是政黨活動是可以不公開行程，但黃珊珊動用產發局、市場處人員陪同，根本視法紀如無物，黃珊珊身為副市長又是市長參選人，應要為此公私不分、濫用行政資源協助個別政黨從事選舉道歉，不要假借考察督導市政之便，來進行母雞帶小雞的輔選把戲。

王欣儀呼籲，黃珊珊應立即辭去副市長職務，用候選人的身分及自己的私人資源，光明正大地投入選舉，不要蹭台北市政府的公家資源，又帶著民眾黨議員參選人拜票，將自己的選務寄生在台北市政的公務上。

議員秦慧珠炮轟，柯文哲說公務人員不是議員作秀的工具，那公務人員是不是市府特定候選人作秀的工具？完全違法行政中立、政黨不分，行程列為不公開、非公務行程，卻找公務人員來加班，黃珊珊身份是副市長，也是潛在市長參選人，還有民眾黨已被提名的市議員參選人，不能姑息，讓這樣的事情氾濫，因為牽扯行政中立問題，全案完整查明，要求市府給書面報告。

議員楊靜宇說，明天早上是財建委員會開會，要求產發局長林崇傑、黃珊珊有空也列席做專案報告。 議長陳錦祥最後裁示，北市府下周三將報告送到議會，若市府有公務行程，也必須讓選區議員知道，讓議員了解民情。

對此，黃珊珊辦公室指出，平時黃珊珊會在周末安排視察攤販市場，了解是否需要精進之處，以及改善環境。因為是公務行程，當天市場攤商反映的問題，市場處也都有做成紀錄，疫情期間也會探詢攤商相關紓困振興需求。至於有議員參選人在場，應是聽市場攤販說黃珊珊會來，自行到場。