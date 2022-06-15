男星王陽明因外型俊俏被發掘進入演藝圈，當時他28歲才出道，王陽明從小在美國長大，家世顯赫，他的外公是陽明海運的前董事長，父親在大陸經營有機肥料，大家都不贊同王陽明入行演戲，不過他也感謝家人給他獨立空間，不逼他接家族事業，才讓他有機會多方嘗試。今日王陽明宣布噩耗，最疼愛自己的外公王天一離世了，讓他難過吐露「我想念你」

男星王陽明今（15）日在Instagram發布喪訊，外公王天一於昨（14）日離世，王陽明寫下「我非常自豪能成為他的孫子」，王陽明小時後在美國出生，因為晚產導致體質孱弱，所以他出生後回到台灣，接受外公外婆的照顧，直到6歲才回到美國，自己的中文名字「陽明」就是外公親自取的，王陽明認為他與外公之間有很深厚的感情。

字句間，王陽明透露對外公的崇拜「外公完成了一些瘋狂的令人難以置信的壯舉，他並不完美，但他是我的英雄，也是我渴望成為的人。他是一位忠誠的愛國者，也是一位真正的戰爭將軍，他是為了人民在做事。」

細數外公的工作，王陽明說「他曾擔任過一段時間的海關和移民局局長，並幫助了許多人，讓他們有新的生活機會去追求夢想。他也是一位商業大亨，在一家大型海運公司掌舵超過35 年。他以無人知曉的方式幫助了台灣經濟，他同時是有史以來最好的外公。」王陽明的外公王天一是陽明海運前董事長，不過已經退休多時，王陽明曾透露名字是因為外公單純喜歡「陽明」，和事業沒有關聯性。

王陽明在文末強調「我會繼續讓你驕傲，請在天上看顧我們，我永遠愛你和想念你。」，感人的文章吸引了1.2萬人按讚，王陽明也曬出多張王天一的舊照，引來無數網友哀悼。