16歲馮姓少女去年接種疫苗後過世，馮媽媽不滿女兒冰存逾百日都等不到死因鑑定結果，上月曾到衛福部抬棺抗議，並提告國賠；據了解，馮姓少女的司法相驗解剖報告日前已出爐，馮姓少女是死於缺血性腦病變，體內有驗出微小病毒B19，但導致死亡的原因仍不詳，是否由疫苗引發，須由衛福部救濟審議認定。

馮姓少女去年11月10日接種BNT疫苗，11月28日出現疑似不良反應送醫急救，於12月30日不治，檢察官及法醫今年4月進行解剖，據了解，馮媽媽已收到相驗報告，在5月底處理女兒後事。

5月26日，馮媽媽因得不到女兒死因，與前衛生署長楊志良等人到衛福部遞交陳情書，並抬棺抗議，再赴台北地院提告請求國賠500萬元。當時中央疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會表示，本案已提出申請也已立案，不過還在做司法相驗，結果出來才能進行救濟審議。

據了解，馮姓少女的相驗報告，日前已經出爐，指直接死因是缺血性腦病變，體內並驗出微小病毒B19，但引發死亡的原因仍不詳。

法醫研究所日前曾表示，本案家屬聲請檢驗死者之免疫血栓血小板低下症等數值與臨床醫療有關，已由檢察官函請疾管署審酌以釐清關聯性。有關死因與疫苗相關性判定的權責，依法由衛福部預防接種救濟審議小組綜合各項資料與解剖報告，審議後進行因果關係研判。