南韓天團防彈少年團（BTS）的成員們昨（14日）晚在影片中透露，接下來團體活動會暫停一段時間，並專注在個人的活動上，引發粉絲與娛樂圈震撼，甚至出現成員們要去當兵的討論。受此事影響，BTS的經紀公司Hybe娛樂今（15日）股價重挫超過26%，緊急發出聲明澄清，BTS個人活動與團體活動會同時進行，只是會更加關注個人行程。

防彈少年團才剛在6月初推出新專輯《Proof》但成員們卻在昨天公開的「真防彈聚餐」影片中吐露，近年在團體活動中遇到瓶頸，之後將暫時停止團體活動，將心力集中在各自的專輯上。

儘管7名成員在影片中承諾一定會回到粉絲身邊，希望大家能支持他們的決定，但此事仍造成Hybe股價重挫，今開盤即跳水暴跌12%以上，隨後跌幅持續擴大，一度超過26%，終場收在145,000韓元，下跌24.87%。

不僅如此，由於BTS大動作宣布開始進行個人活動，也讓南韓網友瘋猜是有成員們要去當兵，甚至出現下周就會宣布入伍計畫的傳言，稍早Hybe也發出聲明強調，BTS將併行團體與個人活動，「防彈少年團並沒有中斷，成員此時將更加關注個人活動。」