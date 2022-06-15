韓國15日雖有大罷工順利結束，以及就業市場職缺增加的好消息，不過，市場還是憂心通膨大漲下，會對全球景氣不利，因此韓股還是走跌，並創19個月新低，最後收在2,447.38點，跌45.59點或1.83%。同時，韓元走貶，外資賣超約4544億韓元。

韓國時間14日晚間，罷工的大卡車司機工會已與當地政府就貨運費率達成協議，因此，為期8天的罷工行動得以先歡喜落幕。同時，參加罷工的人員，也會在15日陸續回到原先的工作崗位服務。

根據韓國最新官方資料，雖然全球不確定因素增加，但韓國經濟成長似乎沒有受到影響，當地5月份人力市場，已連續第15個月都在找人，也創下22年以來最多就業人數的5月份。

疲弱的科技族群領跌，三星電子跌1.94%，SK海力士跌1.21%，電池製造大廠LG Energy Solution也跌1.52%。傳產股中，浦項鋼鐵跌0.76%，但現代汽車卻收漲1.48%，起亞也漲0.13%。

在韓國天團BTS突然宣布拆夥後，從Big Hit娛樂更名為Hybe的經紀公司，15日早盤也開低且跌幅一度逼近3成，最後收跌25%。成也BTS敗也BTS，Hybe的股價在2021年11月時，曾經創下新高約40萬韓元左右，迄今下修幅度已超過6成。

韓元與美元匯價在1,290.5元附近，韓元貶4.1元。