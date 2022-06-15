2021年因疫情停辦的「長榮航空城市觀光馬拉松」，將於今年10月23日再次起跑，而今年首次增加全程馬拉松(全馬)組別，即日起至7月13日下午5時開放報名，全程及半程馬拉松、10公里、3公里組共24,000個名額。

長榮航空(2618)2020年即成立長榮航空馬拉松專屬臉書粉絲頁「長榮航空懂跑部」，今年將更進一步成立實體的「懂跑訓練班」，邀請NRC(Nike Run Club)總教練吳文騫為跑者量身打造訓練計畫，從賽前備戰到賽事當天的補給、配速，甚至是賽後的放鬆、恢復等，提供全方位的後勤支援，幫助跑者順利完賽。

長榮航空推廣體育活動不遺餘力，也宣布將增設10公里組的「幼苗組」獎項，以培育國手幼苗的精神，鼓勵青少年自我挑戰，藉由長榮航空馬拉松累積賽事經驗，為成為國手的目標而努力。

而選手報名的贈品及抽獎獎項也是焦點，長榮航空為了迎接首屆「全馬」盛會，於終點提供全馬跑者由長榮空廚設計的輕食冷餐盒，今年也針對全馬組跑者設計「完賽連帽斗篷」，能讓跑者於賽後防風保暖，斗篷設計以長榮航空飛機為主軸，帶領跑者飛向倫敦、上海、芝加哥等世界知名馬拉松的地標，呼應「台北起跑，飛向世界」的賽事精神。而今年長榮航空再度邀請Nike為跑者精心設計兼顧功能與時尚的賽衣，亮眼的橘紅色搭配輕薄透氣的特殊布料，讓跑者全程保持涼快乾爽無負擔。

鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空指出，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4,200哩的哩程回饋。同時準備了歐美澳和亞洲區不限航點機票共10張，以及由長汎假期所提供的3,000元旅遊金共10名，讓參賽者抽獎。