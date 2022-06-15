指揮中心6月15日針對邊境總量管制提升到每周2.5萬人，長榮航(2618)總經理孫嘉明認為，2.5萬人會讓所有航空公司搶破頭，如何分配又是一大問題，這2.5萬人必須納入本國人、外籍商務客及外勞，名額根本不敷使用，呼籲比照日本作法，名額限制中排除本國人。

華航(2610)、長榮航7月都開始增班，華航宣布第三季運力增加4成，長榮航增班以歐美線為主，北美運力增加7成，每周班次從17班增加到29到33班；歐洲運力會增加，經曼谷轉機到歐洲的阿姆斯特丹、維也納、倫敦航線將從7月復飛，慕尼黑、米蘭希望11月開航，但歐洲機場普遍面臨缺工，是不確定因素。

桃園機場今天起也重新開放轉機業務，孫嘉明表示，許多國家已不需持PCR證明入境，但台灣還需持PCR才能入境，反而流失旅客，會建議主管機關以目的國規定執行。

而2.5萬人門檻是很頭痛問題，航空公司面臨要在「外商、外勞、本國人」選擇載誰的壓力，所以增班後面臨2.5萬人限制，那增班意義不大，因為滿額後許多旅客根本無法入境，孫嘉明建議希望能夠排除本國人。