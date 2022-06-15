美國電動汽車新創公司Rivian、Lucid一度被外界寄予厚望，期待能複製特斯拉模式，甚至曾被稱為「特斯拉殺手」。但特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）近日受訪對這兩位「勁敵」的評價卻奇差無比，直言2家公司都有破產的趨勢，如果只是一昧地砸錢，注定會失敗。

Electrek報導，馬斯克日前接受「特斯拉矽谷車主俱樂部（Tesla Silicon Valley Owners Club）」採訪時斷言，「除非2家公司做出重大的改變，否則他們會破產。他們正走向破產」。

這2家公司目前致力於實現量產，計畫擴大產能，但馬斯克則悲觀示警，建議他們削減成本支出，否則可能會陷入大麻煩，甚至成為除了特斯拉和福特之外，與其他失敗者進入一樣的終點——汽車墓地。

針對競爭對手提高電動車售價，馬斯克還是強調，應該削減成本支出，否則注定會失敗，「當提高電動車價格時，有能力負擔價格的買家將會成倍數減少」。

報導指出，Rivian上一季虧損約15.93億美元，毛利率為負值，如果銷售、交付電動車方面不斷虧損，除非能夠籌集更多資金，否則將會破產。倘若沒有做出改變的跡象，將會面臨艱難的挑戰，而Lucid也有類似的情形。

而事實上，特斯拉也遭遇過相同的處境。當時的特斯拉不斷的虧損，是在很長的一段時間內籌集資金，才能控制住成本。