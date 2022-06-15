市場預期央行本月宣布升息的機率很高，根據五大銀行最新統計資料顯示，目前4月新承做房貸利率為1.561％，若充分反映上次升息一碼，5月房貸利率將站上1.6％，倘若央行本季再宣布升息半碼，則房貸利率將進一步站上1.7％，有機會創下6年以來的新高。

根據央行公布的五大銀行新承做房貸統計，上一次房貸利率超過1.7％，已經是2016年6月，若這次央行升息半碼以上，則房貸利率將有機會重回到1.7％以上，房貸利率也將創下近6年以來的新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波升息循環來勢洶洶，不管是房貸族或者打算購屋的民眾，都會受到影響，而且後續國內的升息壓力仍在，不用太久時間，可能未來的房貸利率就會見到2％，民眾購屋前可先拉高利率試算看看，一旦面對升息房貸支出增加後，是否會影響到生活品質。

以房貸金額一千萬，目前房貸利率1.6％，分別升息半碼與一碼試算，20年期升息半碼每月房貸金額從4.87萬增加到4.93萬，每月多繳580元，升息一碼則每月多繳1,165元，若是30年期的房貸，升息半碼房貸從每月3.5萬元，增加到3.56萬元，每月負擔增加608元，升息一碼則房貸負擔每月多出1,222元。

曾敬德表示，面對這波升息循環，民眾可以因應的工具其實相對有限，購屋人應該提前試算看看，不過面對升息也不必太過緊張，過去長期的經驗來看，利率走低遠比走高的時間更多，未來景氣一旦有風吹動，利率可能又會有所變化。