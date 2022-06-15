由於營建成本高漲、升息循環來臨、以及央行限縮政策等壓力下，建案延遲交屋、不開工、或延遲開工開始漫延全台各地，北台灣已有建商開始倒閉，這雖然是少數個案，但市場已聞到不大尋常的警訊，房市趨勢專家李同榮指出，資金、槓桿、競爭力等因素，大建商優勝、小建商劣敗。

李同榮認為，未來小建商倒閉潮將由北擴及中南部，他指出，目前小建商倒閉現象仍算少數，一旦未來房價漲幅縮小，小建商倒閉潮就會由少而多，由北擴及中南部，這也是市場榮衰的必然現象。

此外，限縮資金造成建商大者恆大、市場扭曲。由於央行越限縮土建融，大建商調解無礙，但越會影響小型建商競爭力，政策越限期開工，對小建商越不利，在央行持續採取限縮政策下，會造成建商大者恆大的市場扭曲事實。

未來房市若由盛而衰，慎防爛尾樓問題出現。他指出，目前房市仍處上升軌道，小建商若出狀況或仍有人願意接手，但房市若有朝一日反轉向下，工料仍處高檔，投資客倒貨加上餘屋滯銷，就會產生爛尾樓乏人問津的問題出現。

李同榮建議，房市進入升息循環，首購者宜量力而為，支付預算提高，進場前，自住者若預做升息四碼的支付能力準備，仍可擇優進場；房價進入高峰期，不再是群魔亂舞、全面齊漲現象，在通膨保值的壓力下，購屋者要勤做功課，精選具有題材性個案，未來才能抗跌又保值。

此外，購買預售屋，宜精選品牌信譽良好的建商，才能安全又保值；購買成屋宜考慮具有交通建設、產業進駐、人口淨流入區域，擇優而入。