史上最丟臉？抓包斯洛伐克訪台團身分 趙少康秀鐵證 網全怒了｜中時新聞網

斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團9日參訪立法院議場，有團員當場搞笑模擬朝野立委，擺出打架姿勢並拍照留念。前民進黨立委沈富雄表示，他在美國看到這個場面時「心裡就有數了」，更點出斯洛伐克訪團這樣模仿的原始動機，引發討論。

沈富雄昨（14日）在網路節目《少康戰情室》中表示，「不能以這個團在我們立法院的行為，來衡量斯洛伐克這個國家的水準」，沈富雄也直言，「在這一群人心裡頭，恐怕有點看不起我們，因為這個是我們運作出來的，給了不少好處，比如說旅費、招待」；這也會讓對方有「是你把我們請來的，我來是給你臉上有面子的」的心態，導致國與國之間應有的禮貌，在他們心中是打折扣的。

沈富雄更點出了這次斯洛伐克訪團會在我國國會殿堂上演這齣鬧劇，就是因為「他們把我們政府請他們過來的過程，了然於胸」，就會有「你們就是沒用啦，需要我們來撐你們的場面」的心態，導致有今天這樣的局面。

外交部今日也指出，此次來台的斯洛伐克訪問團，與國會通過決議所指派的「考察團」性質不同，因此訪問行程不會公布在斯國國會的官網上。外交部發言人歐江安表示，訪團成員是以輕鬆幽默方式解讀我國立法院的生態，絕無不敬之意，同時也強調，台灣作為民主多元國家，對不同意見的表達均能理解及包容，此正彰顯民主的偉大與氣度。