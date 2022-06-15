台片《無聲》入圍最佳電影作品。（馬來西亞國際電影節提供）

馬來西亞國際電影節今公佈金環獎2022入圍名單，同時頒發兩座終身成就獎，得獎者分別是釜山國際電影節前任主席金東虎，以及國際名導侯孝賢。馬來西亞國際電影節兼金環獎主席吳佩玲說：「其實本該在上屆影展就該為侯孝賢導演送上終身成就獎的獎項，但由於疫情的關係不得不推遲了計劃。」

吳佩玲也為能同時頒發兩項終身成就獎感到榮幸，她表示：「兩位前輩在電影節為不少電影人都帶來了許多榜樣。特別是我最敬重的金東虎先生，他除了是韓國釜山國際電影節及江陵國際電影節的其中1位創辦者，也是我們馬來西亞國際電影節的榮譽主席，若沒有他的提點，我可能沒有堅持的動力創辦這個電影節及金環獎。」

馬來西亞國際電影節此次入圍名單頗有亮點，最特別的入圍名單屬印度電影《Two Friends》，該電影不但獲得5項提名，其兩位男主分別僅有10歲和9歲，不僅共同入圍最佳男主角，兩人於現實中還是親兄弟，更成為馬來西亞金環獎年紀最小的入圍者。

本屆金環獎共有超過百部電影報名，在入圍最佳電影作品的名單中，就有來自台灣的議題片《無聲》。另本屆馬來西亞金環獎的評審團有包括印尼演員Christine Hakim（評審團主席）、菲律賓導演Lav Diaz、烏迪內遠東電影節影展主席Sabrina Baracetti、台灣觀眾不陌生的大馬導演何蔚庭及張吉安。