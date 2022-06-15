「啾！奮力一跳」，李適安現場嶄露滑板特技，「能文能武」，對於各式各樣雄偉壯麗的建築物創作也很感興趣。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

黃煒傑表示，他學習方式與語資班多數人不同，透過平板電腦、觸控筆及筆電進行學習。（張妍溱攝）

大學申請入學15日放榜，台中一中今年錄取台、清、交、成、政大及醫科計217人；學生會長李適安及畢籌會總召黃煒傑，雙雙放棄選填台大，「滑板男孩」李適安因喜歡建築，想念成大建築系，語文資優班的黃煒傑多元學習，最後選填政大資管學系，2人很開心地分享多元學習成果。

「啾！奮力一跳」，李適安露一手滑板帥到爆，高二加入滑板社團學會Ollie、Pop shuvit、kickflip、frontside 180等滑板特技，不斷練習、挑戰滑板的樂趣，甚至用影片記錄練習狀況並且修正姿勢；因興趣多元，還學調酒，對於各式各樣雄偉壯麗的建築物很感興趣。

李適安分享讀書計畫，暑假就把全範圍讀完，開學主力放在練習題目複習2至3次，數學成績起伏，於是中後期把精力集中在算數學題目。英文部分背很多單字、佳句。做好學習計畫，就會發現還有其他時間做其他事，準備學測其實可以很輕鬆。

李適安說，想念建築系是因為喜歡創作的想法，希望被實踐，尤其建築師對地方上土地的貢獻，以及提供好的使用便利性、設計一棟美感與功能兼具的好建築等，都是一項十分吸引人的挑戰。

就讀語文資優班的畢籌會總召黃煒傑，極佳的語言能力，曾參與美國橡嶺高中線上交流活動，高二是校園團體領導者，扛起校內生與美國學生聯繫重任，例如，課程主題研擬、交流進度管控及臨場學員連線設備端問題排除等；成績可上台大歷史系，在其多元智能的學習成果及個人興趣下，選擇念政大資管學系。

黃煒傑表示，他學習方式與語資班多數人不同，透過平板電腦、觸控筆及筆電進行學習，將所有的筆記都記在筆記軟體、雲端上，無論到哪讀書僅1台平板就搞定。暑假訂定讀書計畫，例如周一讀A科，周二讀B科，幾月前要讀完第幾冊，爾後就照平日步調讀書。

黃煒傑建議同學們，準備考試需先擬定個人讀書計畫，盡量照自己的規劃讀書，這樣才有方向，除此之外也要相信自己絕對可以的，不要讓自己壓力太大，逼自己逼過頭可能會有反效果。

台中一中校長林隆諺表示，一中因應108新課綱實施，教務處盤點課程資源及課程諮詢團隊、學務處提供多元的彈性學習課程、圖書館協助學生執行豐富多元的自主學習計畫，輔導室則從高一、高二開始提供升學資源及如何因應新型態學測、分科測驗考試資訊，提供學生諮詢。