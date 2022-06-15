上海美國商會周三出具報告指出，上海長時間的防疫封控措施已迫使該市約四分之一美國公司縮減投資計畫，且幾乎所有美國企業都下修了今年營收預期。

這份上海美國商會的調查結果再度印證中國硬封城造成衝擊，目前該國是唯一仍追求清零防疫策略的主要經濟體。這些鐵腕措施導致其最大城市上海被封鎖了大約兩個月，卡車司機短缺導致貨物堆積在港口，而停工歇業則重創當地企業。

上海美國商會在報告中指出，在上海市，超過9成受訪的美國企業已經調降今年的營收預測。

這份對133家美國公司進行的調查亦指出四分之一受訪企業認為今年營收將比原先預期大減逾20%。此外，有將近25%的受訪美企已經縮減投資計畫。

美國商會表示，大約四分之一受訪的製造商正在加快其中國供應鏈的在地化，同時也將國際產品的生產轉移到國外。

截至6月初，僅有35%的受訪製造商產能全開，將近四分之三的受訪企業自上海封城以來並未享有經濟支持措施。

上海美國商會會長Eric Zheng表示，封控對企業的影響是深遠的，上海市政府必須迅速採取行動以確保供應鏈、物流和工人流動順暢，並加快對企業的金融支持措施。

本周惠譽分析師以這場大流行病的相關限制措施為由，將中國今年經濟增長預測下修至3.7%，遠低於中國全年成長約5.5%的目標。