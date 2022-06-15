美股隔夜漲跌互見；大陸周三公布優於預期的經濟數據，中國藍籌股指數也上漲1.3%，都為港股造好。

周三香港恆生指數開高走高，收漲240.22點或1.14%，為21308.21點。國企股(H股)升119.28點或1.63%，為7452.89點。

中國公布五月工業生產年增0.7%，零售銷售則下滑6.7%，表現都稍微優於預期，但是也顯現出新冠嚴厲封鎖的影響。另外北京當局周二警告，當地2千萬名居民正與時間賽跑，要遏止疫情再次爆發。

汽車股才跌一天，周三又大漲2.6%；蔚來汽車漲12%，小鵬汽車升6.6%，理想汽車升5%，惟比亞迪繼續下跌2.6%。工信部最新表示，將盡快研究新能源車的購買稅優惠是否延長，該政策預計今年底結束。

新東方在線暴升54%，報16.56港元，為連續四個交易日的大漲。該線上教育公司轉型為線上帶貨直播，三天粉絲就暴漲130萬人，單日直播銷售金額也進入抖音全站排名前10名。

交易所今日成交金額為1490億港元。騰訊升1.0%，成交金額為80.4億港元，為交投最多的個股。