縣府免費提供全縣0到2歲兒童使用，17日至23日可至縣內各鄉鎮市戶政事務所專櫃領取。（花蓮縣府提供）

65歲以上長者及醫事人員已開打第4劑疫苗，6月18日將在遠東百貨花蓮店開設疫苗接種站，12歲至17歲需家長陪同，18至19歲則請攜帶家長同意書接種。（花蓮縣府提供）

0到2歲目前沒有適當快篩試劑，花蓮縣府最近獲企業捐贈一批兒童唾液快篩，引起民眾疑慮，也懷疑篩檢結果恐怕只能作為參考用；縣府衛生局長朱家祥今天在例行疫情記者會回應，捐贈前衛生局已查核，這款快篩在英國設計、德國製造、馬來西亞組裝，雖未獲得食藥署EUA認定，但通過歐盟認證，在國外被認可，是款評價很高、適用幼童的唾液試劑。

根據衛福部公告，目前國內專案核准輸入的3款唾液快篩，包括易可安、卜公－舒快版及福吉美，縣府將發送的唾液快篩試劑並未列入核准輸入名單。

朱家祥說明，台灣目前沒有2歲以下孩子可使用的快篩試劑，但孩子也會得新冠肺炎，就醫界來看，早期診斷早期治療會比較好，這款唾液快篩使用簡單，不需要深喉嚨，只要放在舌頭上左右動一下，或含著，就能得到很好結果；若篩出陽性，可帶到醫療院所由醫生做進一步判斷，若有疑慮仍要做PCR，但讓醫生執行經鼻快篩，也比家長自己做更精準安全。

企業捐贈6700組唾液快篩試劑，每組2支，免費提供全縣0到2歲兒童使用，17日至23日可至縣內各鄉鎮市戶政事務所專櫃領取。 縣府同時提醒，已領取過0至6歲政府核准持身分證到藥局領取快篩者，仍可領取這款幼童唾液快篩試劑。

縣長徐榛蔚感謝企業愛心捐贈，她說，縣府獲捐快篩後非常謹慎，請衛生局評估，確認這款快篩在國際已公開使用，也有不錯的篩檢正確性，家有2歲以下孩童，可帶兒童健康手冊，17日起到戶政事務所領取。

花蓮今新增901人確診，花蓮縣府宣布，65歲以上長者及醫事人員已開打第4劑疫苗，6月18日在遠東百貨花蓮店開設疫苗接種站，可隨到隨打，還有精美禮品或禮券；12歲至17歲青少年請家長陪同接種，18至19歲則請攜帶家長同意書接種。

另外，5至11歲學童錯過校園接種，請家長帶孩子到13鄉鎮市衛生所預約接種，讓已打開的疫苗能在最好的期限內，給孩子保護力。