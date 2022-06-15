今天是警察節，法務部長蔡清祥15日赴警政署參加活動，並與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌慰勉查緝2件毒品案件、700公斤大麻毒品的檢警辛勞人員，力挺執法同仁。

法務部說，其中1案是桃園地檢署檢察官指揮航警局破獲之跨國運毒案件，毒販利用新住民自加拿大以托運行李方式挾帶136公斤大麻花欲入境之際，遭我執法人員及時查獲。因此未來在毒品防制政策面，除持續加強緝毒團隊合作，強化邊境嚴查外，對於在我國具有一定人口比例之新住民與國際移工，也將納入反毒宣導之行列，並積極尋求國際合作，以有效防範及遏止類此跨境毒品犯罪再次發生。

此外，4月29日法務部接獲美國在台協會請求我國協助管制「吩坦尼」（Fentanyl，是一種強效的類鴉片止痛劑）前驅化合物，法務部因吩坦尼之氾濫造成美國每年上萬人死亡，已於6月14日召開毒品審議委員會審議通過將吩坦尼前驅化合物「tert-butyl 4-anilinopiperidine-1-carboxylate」、「Norfentanyl」列管為第四級毒品先驅原料。

法務部表示，今年1至4月全國查獲毒品高達3840公斤，已超過去年所查獲毒品3551.公斤，其中毒品先驅原料最多佔44％，及時阻止販毒集團利用原料製造更多毒品危害國人，台灣高檢署近日將規劃推動第7波安居緝毒專案，持續強力壓制新興毒品的氾濫，並且加強大麻及網路毒品犯罪之查緝。

法務部強調，基於保護國人健康及維護社會治安，已多次對外表達政府堅決反對開放娛樂用大麻之立場，我國也仍將大麻列為第二級毒品管制。至於醫療用大麻，在醫療需求下，須依《管制藥品管理條例》及《藥事法》規定。

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