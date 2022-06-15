電價審議委員會月底即將召開，電價漲不漲是關注焦點。經濟部次長、台電代董事長曾文生今天上廣播節目時，雖強調尊重審議會，但強調有兩件事需是電價必須合理面對的。一個是市場燃料成本、一個未來淨零成本，這是審議會最終要面對問題，只是過程，要考慮如何平順，不要衝擊過大。

4月電價因俄烏戰爭造成能源價格震盪，沒有拍板決定，留待6月底重開審議會討論。而燃料成本起伏狀況是關鍵因素。對此曾文生表示，燃煤現貨價跟過去差了很多倍 天然氣也差2倍有餘，都是倍數在成長，不是百分比增長。

節目主持人王時齊詢問，所以漲電價是難以避免？曾文生說，這看委員會怎麼決定，因電價會影響民生，通膨也是全世界最關注的事。不過他強調，2020到2021全世界電力公司，他去了解全部都有漲價，台電是極少數不漲的。

談漲電價，他強調，有兩件事需要合理面對，現在一個主旋律是市場，變奏才是經濟狀況，而跟著市場跑，仍是審議最後要面對。只是怎麼讓衝擊不要那麼大，相對比較平順，這是最重要考慮。

第二件事是未來走向淨零，一定會有很多新增投資，包括綠電生產、電網投資，有很多要事前規劃的事，這都會間接影響未來用電成本。