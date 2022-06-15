民進黨今日批評新北市議會國民黨議員封殺恩恩案專案報告，新北市國民黨團今表示，民進黨杯葛議事進行，為自身選舉利益，做無謂的抹黑和攻擊，藍營議員更指，民進黨團從13日說要變更議程，卻只是把官員叫上台罵，14日故技重施，是藍黨團認為綠營討論模糊焦點，才呼籲綠營趕快表決，且綠營第二天說甲級動員，但實際上有3位綠營議員請假，根本是打假球，再由綠營側翼配合攻擊國民黨團護航。

國民黨團表示，為期兩個月的市政總質詢以及議會業務質詢，再加上每天的疫情記者會，防疫工作和說明都持續進行，國民黨團支持議會不應空轉，耽擱重要議案審議，更強力譴責議會殿堂成為民進黨個人作秀的時間，這才是對不起市民。

國民黨團呼籲，面對疫情，無論中央或地方的防疫表現，大家都看在眼裡，請民進黨放下政治計算，以人民的利益為優先，不要再做劣質的操作，讓防疫人員專注本業。

國民黨團書記長廖先翔表示，民進黨又是在做了無新意的政治操作，投票當時民進黨籍自己就有三位議員沒到場投票，是不是要先請民進黨自己先說清楚自己的提案自己人為什麼不支持？

廖先翔強調，除了國、民兩黨，議會還有無黨籍的議員，民進黨加無黨籍議員人數是過半的，民進黨可曾遊說無黨籍議員支持市長進行專案報告？若獲得中立的無黨籍議員支持，就可以變更議程，但民進黨根本沒有去遊說，就此來看，民進黨並不是真正希望侯友宜做專案報告。

廖先翔指出，民進黨只是想高掛了解真相的旗幟，來進行拙劣的政治操作。如此的政治操作讓台灣人民對民進黨政府感到悲哀，不專心防疫還在操作政治，蔡總統更未曾對數千名離世的患者表達關心及歉意，難怪台灣人民對蔡政府的防疫成績成斷崖式下跌。

國民黨新北市議員葉元之也說，第一天說要變更議程，但卻變成綠營議員質詢秀，把官員叫起來罵，第二天故技重施，但綠營自己3名議員不來，根本就是打假球，故意要讓案件不過，好配合側翼粉專操作。