31歲女星陳子玄2013年開始在本土劇中戲分多，之後在8點檔《天之嬌女》完美詮釋傲嬌千金，個性也相當有觀眾緣，因此被冠上新一代台8女神封號；陳子玄不久前驚喜客串《一家團圓》引起粉絲熱議，最近又曬出工作側拍照，穿著U領緊身洋裝洩深溝，前凸後翹好身材也全被看光。

陳子玄美艷外貌下卻很親民，平時樂於透過社群分享個人動態，昨（14）日她在IG限時動態上傳工作側拍照，畫面中她穿著一件緊身藍色洋裝，纖細曼妙身材讓人完全看不出是一個小孩的媽；而洋裝胸前大U領設計，露出深溝外還有超有料美胸。

陳子玄最近曬出工作側拍照，穿著U領緊身洋裝洩深溝，前凸後翹好身材也全被看光。(圖/ 摘自陳子玄IG)

而陳子玄在《天之嬌女》戲劇殺青後，表示想要先稍作休息，上個月中旬驚喜客串《一家團圓》，還在IG發文預告，一身粉紅色西裝秀出大長腿，在劇中就像大學生般甜美可愛，雖然目前戲份不多，只出現一集，卻讓粉絲都很期待能多多看到她出現。

陳子玄和男星陳建隆曾有一段婚姻，兩人有一個寶貝兒子恩恩，先前她在受訪時表示，和前夫的關係就像家人，也稱呼對方是「孩子的爸」；從陳子玄離婚恢復單身後，感情狀態一直令外界相當好奇，當然也經常被問是否有和陳建隆「破鏡重圓」的可能，她則回應「順其自然」，從沒把話說死。