高雄28歲黃姓男子欲向26歲林姓男子購買權利車，黃男試車後，先謊稱要下車提款，卻隨即持刀要求林男下車，並強行劫走車輛，林男手部遭利刃劃傷，送醫後並無大礙，而警方於彰化市某汽車旅館逮捕黃男，並將黃男依加重強盜罪移送偵辦。

高市警苓雅分局15日凌晨0時36分接獲民眾報案，稱苓雅區復興二路有車輛被搶，警方立即派員到場，發現林男手腳受傷，隨即協助林男送往阮綜合醫院敷藥包紮，經過治療林男已無大礙。

經警方調查，林男14日深夜11時許與黃男約在苓雅區大順三路與武廟路口超商買賣權利車，雙方先由黃男駕車搭載林男於國道10號試車，隨後行駛至苓雅區復興二路與三多三路口停下車輛，黃男向林男謊稱要下車提款，卻突然持刀逼迫林男下車。

黃男與林男在車內發生肢體衝突，林男遭黃男持刀劃傷手部後逃出車外，隨後黃男將車輛強行劫走，林男見狀欲拉車門阻止黃男劫車，導致其跌倒，林男膝蓋、右手擦挫傷。

警方調閱監視器畫面鎖定涉案車輛，專案小組漏夜北上偵辦，案發短短4小時內就在彰化市某汽車旅館逮捕黃男歸案，警方訊後將黃男依加重強盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。