飛機凌月(東管處提供)

「有飛機飛過耶！」，昨天晚上登場的「超級月亮」，台東地區因為無雲層遮擋，顯得又大又圓，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處透過在各景點設置的4K即時影像，完整記錄下這難得的天文奇景，過程中還有1架飛機掠過橙紅色月球表面，有如「飛機凌月」的電影特效，民眾驚呼不可思議。

東管處長林維玲說，該處在東海岸轄區各景點設有8處即時影像，鏡頭畫質都達4K，畫質相當清晰，昨天晚上員工為了追超級月亮，1個人要同時操控8支鏡頭，這支要補捉月亮的臉色表情、那支要探索月球表面，一會又要遠看月光海粼粼的波光，由於月亮上升速度很快，可說是忙翻天。

最令人矚目的是在7點26分，紀錄到1架民航機掠過紅色月球表面，有民眾以為是電影特效，直呼「好厲害的畫面」，也有民眾說，是阿姆斯壯登陸月球。

林維玲指出，夏季台東天候穩定，月亮從東邊太平洋海面升起，幾乎都能拍下完整的月亮，及絕美的月光海。

昨天晚上台灣出現「超級滿月」，月球與地球的距離不到36萬公里，視面積比平常大12％，亮度也增加12％。晚間6點44分從東邊升起，並在晚間7點52分正式成為滿月，台東剛好位處東邊，加上天氣好，沒有烏雲阻擋，月亮顯得又大又圓，許多民眾都出門賞月，拍下台東特有的月光海美景，臉書也都被這顆超大、超美的月亮洗版 。

如果錯過這次的超級月亮，沒有關係，台北市立天文科學教育館表示，下個月7月14日的超級滿月，會比這個月的稍微更大一點點。