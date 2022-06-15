受到新冠肺炎疫情延燒，我國服務業仍受打擊，據統計，無薪假（減班休息）人數仍以內需服務業為主，配合特別條例延長至明年6月30日，勞動部「充電再出發訓練計畫」也配合延長，事業單位訓練費用最高補助350萬元，勞工參訓津貼每月最高144小時，一併延長辦理至明年6月30日，但也修正計劃排除掉在減班休息當期徵募的新人。

因應新冠肺炎疫情對就業市場造成衝擊，勞動部2020年起推動擴大補助充電再出發訓練計畫，截至昨天為止，已有1萬1910家事業單位辦理訓練課程，共有9萬4233名員工參訓並領取訓練津貼。

勞動部說明，充電再出發訓練計畫擴大補助措施推動已近2年，此次111年6月15日修正充電再出發訓練計畫部分規定，係依實務執行情形，滾動精進，包含為使經費能儘速撥付受補助者，並排除事業單位於減班休息期間新聘員工即與其協議減少正常工時申請補助適用，如果另經其他機關查獲事業單位未有減班休息、未如實辦訓或未配合分署不預告訪查處分事項等。

勞動部表示，鼓勵受重大災害、景氣情勢或傳染病影響致減少正常工時之事業單位及勞工，辦理或參加訓練課程，協助勞工提升工作技能，並穩定減班休息期間之生活。勞動部也提醒並呼籲企業或參訓勞工申請補助應本於誠信原則，據實申領補助。