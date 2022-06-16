中央銀行明天將召開第2季理監事會，市場預期升息機率頗高；房仲業者認為，若央行宣布升息半碼以上，房貸利率將站上1.7%，有機會創6年以來新高。

根據5大銀行最新統計資料顯示，目前4月新承做房貸利率為1.561%，若充分反映上次升息1碼，5月房貸利率將站上1.6%；而上一次房貸利率超過1.7%，已經是2016年6月。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿表示，這波升息循環影響範圍包含房貸族及打算購屋的民眾，且後續國內的升息壓力仍在，預估不久後可能會見到2%房貸利率，建議民眾購屋前先拉高利率試算，評估若面對升息，導致房貸支出增加，是否會影響到生活品質。

信義房屋也以房貸金額新台幣1000萬元、目前房貸利率1.6%，分別升息半碼與1碼試算，20年期升息半碼，每月房貸金額從4.87萬增加到4.93萬，每月多繳580元，升息1碼則每月多繳1165元。

若是30年期的房貸，升息半碼，房貸從每月3.5萬元，增加到3.56萬元，每月負擔增加608元，升息1碼則每月房貸負擔多1222元。

曾敬德表示，面對這波升息循環，民眾可以因應的工具其實相對有限，購屋人應該提前試算看看，不過面對升息也不必太過緊張，以過去長期的經驗來看，利率走低遠比走高的時間更多，未來不排除景氣若有風吹草動，利率可能又會有所變化。（編輯：蘇志宗）1110615