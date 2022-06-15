新光鋼(2031)周三召開股東會，承認一百一十年度盈餘分派案，每股配發現金股利4元，以周三收盤價46.55元計算，現金殖利率8.59%，核准110年度現金股利除息基準日及發放日，除息交易日為7月6日，最後過戶日為7月7日，停止過戶期間為7月8日至7月12日，除息基準日為7月12日，現金股利發放日訂為8月5日。公司並核准公司及子公司溫室氣體盤查及查證資訊計劃。

新光鋼展望今年，全年銷售標訂為50萬公噸鋼材。烏克蘭原為鋼鐵生產大國，烏俄戰爭毀損了幾個位於烏克蘭的煉鋼廠，鋼鐵外運受挫，世界鋼鐵需求大於供給，國際鋼價應聲而漲。歐美經濟已在回升看好，國內工業製造、台商回流建廠需求熱度未退、太陽光電產業持續發光發熱，離岸力發電產業風起雲湧，這都是政府當下全力推動的產業之一，新光鋼將全力配合、參與爭取商機。尤其這些產業的原材料中，鋼鐵占了很重要的分量，公司是鋼鐵物流中心，正可發揮專業所長，再結合管理能力、加工技術，公司有信心達成今年度50萬噸的營業目標。

風力發電概念股受到投審會點頭千億元大補丸，中鋼構(2013)收漲1.21%，雖然60元得而復失，仍收復5日線，但族群中的世紀鋼(9958)、新光鋼(2031)遭外資連日賣超棄守，股價後繼無力翻黑收跌1.82%、0.64%。