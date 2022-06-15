連鎖餐飲集團八方雲集(2753)今日召開股東常會，承認2021年財報及盈餘分派案，上下半年合計配發每股現金股利6.5元，上半年約2.27元股利已於1月14日發放，下半年約4.23元股利配發基準日、發放日等則授權董事長另訂之。

八方雲集2021年合併營收創59.55億元新高、年增達14.87％，惟營業利益6.53億元、年減達14.35％，為近3年低點，使毛利率37.49％、營益率10.97％雙探近7年低點。歸屬母公司稅後淨利5.41億元、年減達14.56％，每股盈餘（EPS）8.74元，仍雙創歷史次高。

八方雲集表示，去年全球遭受疫情肆虐及通膨雙重衝擊，原物料價格持續上揚進一步推升企業成本及風險，對餐飲業經營雪上加霜。八方雲集在逆風中仍穩健朝長期發展目標前進，展現營運動能、持續展店及開創新品牌，並加強線上平台、EC、[email protected]等外帶外送點餐服務。

八方雲集截至去年底台灣集團門市共1208家，其中「梁社漢排骨」加速展店，門市年增77家至154家。「丹堤咖啡」受三級警戒禁止內用影響，業績衰退34.48％，但也藉此結束獲利不佳門市、並新推3家新型概念店，年底再推出新品牌「芳珍蔬食」。

海外市場方面，八方雲集去年在香港營運仍受疫情衝擊，品牌門市各有消長，但整體業績年增15.94％。中國大陸營運則維持現狀、暫緩發展，力求損益兩平。截至去年底，八方雲集海內外集團各品牌門市總數達1304家。

八方雲集2022年首季歸屬母公司稅後淨利1.53億元，季增5％、年增達10.93％，創同期新高、歷史第三高，每股盈餘（EPS）2.32元。5月自結合併營收創5.86億元新高，月增7.34％、年增達13.01％，累計前5月合併營收26.91億元、年增達11.43％，續創同期新高。

展望今年，由於目前疫情影響尚未完全消除，改變消費者餐飲消費方式，八方雲集對此除進行實體店點跟線上整合，仍將秉持核心發展策略，以務實態度及穩健步伐前進，擴展集團事業版圖，今年營運目標將維持既定計畫進行。

八方雲集表示，截至5月底「八方雲集」台灣門市共998家，海內外門市合計1077家。「梁社漢排骨」門市拓增至165家，年增達72家。包括「八方雲集」、「梁社漢排骨」、「芳珍蔬食」等品牌將持續展店以達規模經濟，並積極招募儲備專員及幹部等餐飲人才。

同時，「八方雲集」在台灣持續展店之際，亦將同步加速門市改裝、導入智能煎台與煮麵機設備，開發導入新產品，「丹堤咖啡」則持續調整型態及定位獲利模式。海外市場方面，香港首季營運雖受疫情升溫重創，但各品牌仍將持續展店。

此外，八方雲集3月正式進軍美國市場，在南加州開出首家複合式八方雲集門市，加速布局國際發展。會來將延續台灣八方雲集國民美食理念，以多品牌、多市場營運策略，提升集團營收及獲利。