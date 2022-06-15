中華電信執行副總經理林榮賜15日出席工商時報與中華電信合辦的「智慧5G ESG論壇」時表示，中華電也汰除基地台設備，2G網路少了1億度電，亦計畫3G在113年6月汰換，預估也可以省下1億度，另外建設5G時也持續用新技術興建，基地台採用C-RAN架構全部拉回機房售中管理，將節省很多電。

賦能部份，中華電信105年推動太陽光電至今，幫助夥伴蓋了340MW容量電力，其中彰濱有100MW約占地140公頃年發電1.3億度，中華電用8個多月時間發出第一度電，超過90％採用國產設備，動員1,400多人。

在班班有冷氣部份，中華電信已納管全台灣1,000個學校、2.5萬教室及5萬台冷氣，用一個系統管理搭配智慧節能讓效能更好。交通對排碳影響也很大，把車輛及智慧路口管理好，透過運用資通訊技術做到節電。

林榮賜強調，ESG已是全球趨勢，企業及政府的共識，政府2050年達到零碳排目標，中華電已設定好減碳目標，正循計畫用力推動，也會與夥伴幫助企業共同節電。

林榮賜表示，從電信業者視野來看ESG發展，電信業主要碳排在用電造成間接碳排，中華電一年用14億度電，還排不到全台前十大用電大戶， 電信業是服務業，提供服務給客戶，用戶上網、使用通訊設備就會產生碳排，中華電行動、市話、上網加計有2,700多萬用戶，很多企業又是中華電客戶，上游又有供應商，中華電一年費用支出六、七百億元，綠色採購牽涉的上中下游供應鏈也很大，中華電信帶動大家一起節減碳，就會非常有意義。

極端氣侯發生頻率愈來愈快，德洲零下20多度低溫但同時加州出現大高溫，極端氣候非常鮮明，主因溫度氣體效應所造成，這些真實發生，不管從1992年聯合國氣候變化綱要契約、巴黎協定到去年的格拉斯哥氣侯協議，愈來愈多人倡議淨零碳排達到2050淨零排碳。

林榮賜強調，造成溫室效果源頭是哪裡？到底量是多少，若能充分掌握就有機會採取方法適度控制。各企業揭露碳排步驟就變成是一種責任。從產品生命周期到排多少碳，若能把產品碳足跡鮮明標示出來，讓民眾選擇低碳產品，進一步就能促成企業生產低排碳產品。

SBTI組織對ICT業者也有一些要求，以2015為指標、2030年ICT業者碳排希望減量45％，使用者裝置減量45％及數據中心減碳排45％，對電信業者更嚴厲要求，2030年數據中心要減量53％，固定網路碳排要減62％。

國際電信組織非常重視ESG議題，3GPP很早就定義能源效率，該用什麼方法提升？包括從核網、接取網路到終端設備，科技基礎減量的倡議，目標是協助企業設定減碳目標。目前全世界三千多家公司自願承諾參加SBTI，台灣五十多家企業參與。

如何減碳排，林榮賜表示，企業首先要充份掌握自己及供應鏈碳排放量及減量目標，最後不可能完全減碳，但可以透過生產方式改善，再透過再生能源方式去做碳中和，或者企業內部碳訂價，用的每度電除了付給台電電費，還會額外附加因電所產生的碳的額外成本價錢，儘量降低排碳，讓大家重視碳排。

愈來愈多國家及機構要求落實碳排，台灣方面，政府也要求碳排放足跡 ，明年此時，企業在編列2022年報時需揭露碳排排放情形，兩年後包括集團子公司都要一起揭露，壓力愈來愈強，企業必須趕快面對這個問題。