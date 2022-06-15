「威力彩」16日頭獎上看5.3億元，「大樂透」在6月17日也將持續加開端午加碼剩餘的20組100萬元。

台灣彩券表示，「威力彩」自97年1月上市以來，至111年6月6日止，累計開獎期數達到1,500期，累計開出77次頭獎，誕生87位頭獎得主，平均每19期開出一次，送出頭獎獎金超過新台幣590億元，平均每注頭獎獎金為6.8億元。

根據統計，威力彩頭獎以台中市最受到財神爺眷顧，共開出17注（19.5％）最多，其次為新北市的14注（16.1％）、台北市的11注（12.6％）。這些中獎彩券中，有71.3％採用電腦選號，28.7％為自選，另有8％採用包牌的方式抱得頭獎。

台彩表示，109年7月27日「威力彩」開出史上最高頭獎31.2億元，當期共有兩注中獎，分別於台北市大安區與南投縣竹山鎮開出，兩位中獎人都家住北部，其中台北市大安區的頭獎幸運兒花了5,600元，同時包牌第一區和第二區，除了順利抱走頭獎15.6億元之外，更一舉囊括7注貳獎、6注參獎與42注肆獎，共計額外獲得2,732萬元的獎金，該張彩券總獎金高達15.9億元。另一注雖由南投縣竹山鎮開出，該位幸運兒家住北部，是到當地拜拜後買威力彩，甚至中頭獎。

至於「威力彩」史上第二高的頭獎為30.0億元，則是在104年4月23日於台中市霧峰區開出，一注獨得，也是台灣彩券史上最高單注獎金紀錄，第三高的頭獎則為28.7億元，同樣為一注獨得，104年9月14日於台北市士林區開出。

台彩表示，「威力彩」開出的77次頭獎中，僅不到一成（9.1％）於累積超過20億元開出，但有超過5成（53.2％）的頭獎於6億元以下即開出，且有近9成（88.3％）為一注獨得。由於16日開獎的「威力彩」頭獎已連摃14期，頭獎上看5.3億元，依照過去頭獎開出期數來看，威力彩頭獎獎項快接近出現期數！

有關「大樂透」端午加碼「100組100萬元」活動即將於6月24日結束，台彩表示，6月17日（周五）將持續加開20組100萬元，另每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」持續加碼中，活動至6月18日止。