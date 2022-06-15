八方雲集（2753）今（15）日召開股東常會，會中承認2021年度營業報告書及財務報表案，2021年合併營收59.55億元，較2020年度成長14.87％，純益率8.83％、每股盈餘8.74元，將配發2021下半年度現金股利4.2元。

八方雲集、梁社漢排骨、芳珍蔬食等品牌今年將持續展店，強力招募儲備專員、儲備幹部等餐飲人才。至5月底止，八方雲集台灣店家數998家、八方雲集海內外門店數合計1,077家；台灣梁社漢排骨門店數165家，較去年同期相比增加72家。日前公告2022年累計前5月營收26.91億元，年成長11.43％ ，創歷年同期新高。

目前疫情影響尚未完全消除，疫情改變了餐飲消費方式，八方雲集表示，除了進行實體店點跟線上整合，對於今年營運目標，會維持既定的計畫進行。2022年3月跨足美國，在南加州開幕第一家複合式八方雲集，也加速佈局國際發展，延續台灣八方雲集國民美食理念，以多品牌、多市場營運策略，提升集團營收及獲利。