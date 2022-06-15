TVBS《11點熱吵店》邀請到楊皓如、張宇、楊佩潔、許藍方博士、狄志為及歐瀚文醫師，探討夫妻感情之間的各種吵架荒謬事蹟，資深媒體人狄志為更透露自己因為吃了安眠藥所發生的驚悚經驗，話一出嚇壞現場來賓。

結婚近18年的狄志為透露，因老婆對聲音非常敏感且淺眠，常常因此精神崩潰，無法好好睡覺，所以在結婚時的唯一要求，就是希望可以讓她「好好睡覺」，同樣有睡眠困擾的狄志為，自曝一天需服用2到3顆安眠藥才能入睡，但有一次卻吃到斷片失憶，連去掛急診的整趟過程都毫無印象，驚悚經驗讓他心有餘悸，下定決心戒掉安眠藥壞習慣，但同時為講求良好的睡眠品質，聽從新聞圈同事建議，服用「第四代益生菌」幫助入眠，又可促進腸道順暢。狄志為補充說後來睡眠的狀況有漸改善、心情變得較為平靜，夫妻吵架頻率也變低，主持人沈玉琳聽了也點頭附和地說，只要睡得飽，問題都不是問題。

不過夫妻難免還是會吵架，但要如何和好又是一門學問，主持人路嘉怡表示，在任何的親密關係當中，「請、謝謝、對不起」這三句箴言還是需常常掛在嘴邊，狄志為認同並透露，這兩年已和老婆說了超過上千句的「對不起」，不過除了道歉之外，現在每一句「對不起」之後還會再加碼一萬元到老婆戶頭，讓老婆看到瞬間氣消，他笑說「這可以讓老婆賺很多錢。」