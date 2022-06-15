網紅、YouTuber林鮭魚去年因連鎖壽司店「鮭魚名字免費吃」活動，意外受到關注，外型甜美、身材火辣的她，還被封為「最美鮭魚」，而林鮭魚昨（14日）則在網上透露，她曾和某任男友交往多時，卻發現對方是她親表哥，林鮭魚直呼：「突然理解狗血連續劇演的，都是有可能發生的」，她事後也透露這段戀情最後的結局。

林鮭魚昨在網上玩「#關於我可能讓你很意外的point」，大方分享她不為人知的秘密，林鮭魚分享過往戀情，透露她曾和某任男友交往多時，「某天因緣際會下發現他是我的親表哥」，讓林鮭魚晴天霹靂，她也直呼：「突然理解狗血連續劇演的都是有可能發生的。」

林鮭魚「愛錯人」實在太震撼，也吸引網友直呼：「表哥是...世界真奇妙」、「實在是太傻眼」，林鮭魚則說：「世界真的很小...不過那個時候還是學生純愛時期，所以沒有造成太大困擾」，並提到：「後來他們全家就搬出國了，所以我們其實也沒見面了」。

同時，林鮭魚也大方曝光糗事，透露從小到大一定要抱一隻熊玩偶睡覺，直到27歲那年把它弄丟在澎湖，才被迫改變這個習慣。甚至林鮭魚從小就覺得睡覺時螞蟻會爬進耳朵，還養成她一定要用棉被蓋住耳朵才會睡得著。林鮭魚還自曝不會吹口哨、也不會點打火機，她還為便秘所苦多年，試了很多方法都沒效，會因此感到無比焦慮。