在巴黎舉行的歐洲2022 國際武器展覽會( Eurosatory 2022)，於6月15日開幕，預計舉行到17日，有許新式裝備出現在會展上，比如捷克的「神劍軍備」(Excalibur Army)提出了最新型的春神式( Morana) 自行裝甲輪式榴砲，既有輪式車輛的機動性，額外的裝甲也提高了保護力。

防衛部落格(Defense Blog)報導，春神式火砲採用Tatra Force 8×8 底盤，加裝155公釐/52倍徑砲管，大砲安裝在覆有裝甲的旋轉砲塔中。它是一種完全符合北約標準的全自動火砲系統，可以進行高效的目標射擊。

DITA howitzer and PATRIOT II 4×4 armored vehicle by Excalibur Army CZ at the exhibition .

根據神劍軍備的新聞稿，春神式火砲可視為卡車底盤和獨立塔式火砲系統的組合，使得乘員在大多數情濈都有裝甲保護，結合了卡車火砲的機動性，與裝甲重型火砲系統的防護優點。

因此，它具有重量輕、運輸方便、在普通道路和困難地形上的高機動性，後勤也相對簡單，另外它有全自動裝載系統、高度電子化的武器瞄準設備、備彈容量也很大。

神劍軍備表示，春神式榴彈砲在停車後， 40 秒即可完成射擊準備，包括填彈與開砲都是高度自動化的，與過去的自走砲需要打開艙門不同，瞄準目標，彈藥預備與射擊，都可在砲塔內控制的。