小潔(化名)媽媽很有兒童發展觀念，在小潔1歲8個月時，即帶小潔到早療中心進行遊戲篩檢，當時治療師評估小潔的精細動作和語言疑似有發展遲緩情形，建議至聯合評估醫院進一步評估，經評估確實小潔發展總體能力僅1歲4個月，須進行早期療育。經過早療專業團隊的努力、到宅療育的協助，小潔媽媽也積極配合帶小潔至醫療診所進行職能、物理、語言治療，小潔發展均有明顯進步。現在小潔小學四年級了，在校是品學兼優的好學生，學校老師們都不知道原來小潔曾經發展遲緩。

小宥(化名)也是在1歲8個月時，發現有語言、環境適應及人際互動遲緩情形，經過醫療復健課程、早療時段療育及日托班的協助，加上疫情期間因減少至診所復健，小宥媽媽自己在家教導、帶著小宥認識圖卡，家庭療育的效果，讓小宥在環境適應、人際互動以及語言發展均有很大的進步，即將在8月到幼兒園就學。

0至6歲是兒童發展黃金期，為照顧高雄囝仔，社會局長期積極推動早期療育服務，目前共設置17處早療服務中心及據點，111年下半年將於燕巢再設置1處早療社區服務據點，合計達18處，全國最多,提供社區化的早療服務，希望讓家長就近且完善地獲得早期療育資源與服務，掌握慢飛天使0至6歲黃金療育期。(記者 賴奕熏/高雄報導)