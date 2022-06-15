代表種下愛心的巨無霸「播夢種子」。（成美提供／吳建輝彰化傳真）

紫葳花有愛情樹、百日紅的別名，傳說在開滿紫葳花的樹園哩，紫葳仙子將會眷顧你，為你帶來一生一世的幸福與好運。（成美提供／吳建輝彰化傳真）

每年6至8月是紫葳花期，彰化成美文化園區裡面有種植超過200棵的紫葳花，近日盛開將近5成，園區特別舉辦「紫薇花季x盛開的愛情故事」活動，凡是情侶只要出示雙方親嘴照片、或現場用口罩安全之吻，即可享優惠價每人200元入園，學生情侶則出示親吻照片，加穿著制服入園，就可以享有免費入園的優待。

成美文化園區指出，目前園區內的紫葳花開滿將近5成，預計6月底可以達到滿開的景致，而紫葳花有愛情樹、百日紅的別名，傳說在開滿紫葳花的樹園哩，紫葳仙子將會眷顧你，為你帶來一生一世的幸福與好運。

而除了季節限定的紫葳花外，也特別設置多項特別為情侶打造的裝置與建築，讓到訪的情侶們可以留下美照，像是代表種下愛心的巨無霸「播夢種子」、適合浪漫婚禮的「落羽松大道」、象徵成家立業的「成美公堂」、以及百年好合的200多歲日本黑松與550歲楓港柿等，讓不同時期的情侶，都能找到屬於自己專屬的打卡點。

成美還說，園區內的日式庭園造景，還有隨處可見的蓊鬱老樹與小橋流水，搭配擁有百年歷史的客家古宅，有台版兼六園的美稱，今年也加入日式石井水瀑，花好月圓婚禮專區等等景緻，不同季節搭配不同盛開的花卉，都能享受到不同的景色與美景，歡迎全國的鄉親蒞臨，到成美文化園區找尋自己的浪漫愛情。