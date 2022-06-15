台新投信經理之「台新中國政策金融債券5年期以上ETF」受益憑證將自111年7月20日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，由於該基金於111年5月26日淨資產價值最近30個營業日平均值低於新臺幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，經台新投信向主管機關申請終止該等基金之信託契約並獲得核准，依據櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13規定終止櫃檯買賣。

台新投信於該基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜。