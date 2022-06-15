對於台北市長選戰的最新民意調查發現，蔣萬安和黃珊珊的差距持續拉近當中；媒體人單厚之驚訝表示，蔣萬安未必不會成為被棄保的對象！

《震傳媒》13日公布台北市長選舉最新民調，代表國民黨參選的蔣萬安，和柯文哲屬意的黃珊珊，民調持續拉近。

根據該民調顯示，在蔣萬安、黃珊珊、陳時中「三角督」的情況下，三人支持度分別是31.4％、29.0％、24.2％；若換成蔣萬安、黃珊珊、林佳龍則為30.7％、31.1％、22.3％。

單厚之14日在《美麗島電子報》撰文分析，藍綠對陳時中的防疫表現高度分歧，陳時中「仇恨值」非常的高。如果民進黨最後提名陳時中，必將強化棄保效應，讓討厭陳時中的選民，更欲將選票集中在較有勝算的人身上。若蔣萬安與黃珊珊的差距持續縮小，蔣萬安未必不會成為被棄保的對象。

單厚之認為，蔣萬安是否成為棄保效應的關鍵，就在於他的決心和能力！否則很難承擔藍軍支持者的期待。