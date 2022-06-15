桃園市府團隊由副市長李憲明率隊參訪城博會，基隆市長林右昌親自為其導覽。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

桃園市政府團隊15日由副市長李憲明率隊，到基隆參訪2022城市博覽會，桃園市長鄭文燦由於確診無法到場，改以視訊與基隆市長林右昌互動。鄭文燦表示，林右昌以有限資源翻轉基隆，所以他特別要求桃園市府要來基隆參訪。

鄭文燦透過視訊表示，林右昌這幾年把有限資源的基隆進行整體且有深度的大改造，這些改造對於基隆的未來有長遠的影響，從空間、商圈、交通到歷史文化的改造，真的是城市治理的典範，因此他特別要求市府團隊一定要來基隆參訪。

鄭文燦指出，基隆是海港也是台灣歷史的起點，桃園則是空港與工業聚落的所在地，但兩個城市都在首都圈中努力展現自己的魅力跟特色，雖然雙北是北北基桃的核心，但桃園與基隆也不會被忘記，因為我們都努力地展現城市特色，希望藉由這次參訪城市博覽會，讓兩市的團隊對於城市治理的經驗有更深入的交流。

桃園市府團隊15日參訪城市博覽會主展二館舊火車站區，以「基隆聯合事務所」的形式包裝，呈現基隆近年城市改造以及空間發展規劃；事務所的伙伴們這幾年推動包括「基隆山海城串聯再造計畫」、「市港再生標竿計畫」、「大基隆歷史現場再整合計畫」等，都有了具體成果展現。

桃園市府團隊參訪的A展區另一處主展館─西2倉庫，主題則是「起點城市」，透過城市模型、照片蒐集和沉浸式體驗等手法，呈現基隆市港中心近年來的改變，內容聚焦於基隆的翻轉、文化治理與市民共創等核心內容，並連結港城丘的地理特色。