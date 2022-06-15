日前在新加坡出席第19屆香格里拉對話的中國大陸國防部長魏鳳和表示，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」是不可能得逞的，美方再次宣布對台軍售，嚴重損害中國主權和安全利益，中方堅決反對、強烈譴責。前民進黨立委郭正亮點出，台海緊張的來源，其實就是美國「以台制華」的軍事部署。

郭正亮昨（14日）在網路節目《少康戰情室》中表示，現在「基本上台海緊張的來源，不是來自台獨圖謀，而是來自以台制華的軍事部署」。郭正亮更提及，國安會祕書長顧立雄剛領軍要去參加蒙特瑞會談，那個是台美的軍方戰略對話，目前已經有聲音傳出來，表示美國沖繩的第三陸戰隊遠征軍，會在第一島鏈內擔任防區部隊，然後跟台灣的陸戰隊合作，還有美國對台灣的軍售計畫，也要大幅介入，甚至更強化台灣的地面作戰能力，美國的國民兵還要跟台灣的後備軍人系統接軌。

上述動作讓郭正亮直言，這些事情都有聲音傳出來，「中國大陸會不知道嗎？」他認為，中國大陸一定是看到在這些軍事部署內有一些「新的東西」，然後美國要把台灣變成在第一島鏈中，未來和美方作戰演習的計畫，這也讓郭正亮強調，「所以現在已經不是在針對民進黨搞台獨了，這個議題已經越來越不重要了，是『以台制華』美國軍事到底要做哪些動作」，才是台海緊張的來源。