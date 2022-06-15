日前確診的段慧琳，透露自己症狀嚴重。（池宗玲攝）

4月接受求婚的詹可旬，透露結婚進度。（池宗玲攝）

熱愛運動的段慧琳、主播詹可旬，今（15日）出席「2022菊島澎湖跨海馬拉松」記者會，日前確診的段慧琳提到確診的不適時苦笑說：「我吃全餐，我3劑疫苗的副作用都很嚴重，整個躺在床上不能動彈，確診時看CDC公佈的10項不適，我也中了7項，10＋7的隔離期，我一直到第9天症狀才完全消除。」至於後遺症？她坦言有很明顯的腦霧症狀，常上一秒想好要講什麼詞，結果一開拍時就忘記，不管怎麼想都想不起來。

同樣也確診的詹可旬，表示自己是屬於輕症中的輕症，但現在仍會有卡痰的不適感，「我只有喉嚨不適，但一開始真的有感受到喉嚨像刀割的不舒服，我有天早上一吞口水，眼淚就流下來，真的超痛。」目前後遺症除了容易忘東西外，還常感到疲憊。

詹可旬在今年4月接受交往5年的未婚夫求婚，她透露等到疫情舒緩、可以自由出國時再辦理結婚登記，「這樣可以順便度蜜月，不要浪費婚假，希望在秋冬，因為我不喜歡夏天黏黏的感覺，希望將來慶祝結婚週年，都是舒適的氣溫。」喜歡小孩的她害羞表示有生小孩的計畫，希望將來能生一男一女。

結婚7年、育有5歲女兒的段慧琳，則以過來人的身分說：「可以先過一陣子的兩人世界再生小孩，婚後的兩人世界跟婚前不太一樣，差不多先過個3年的兩人世界，這3年除了享受，也可以觀察老公會不會劣化，看他的生活習慣及會不會分擔家事。」段慧琳不忘稱讚老公是優質老公，「我前年一個人到尼泊爾爬山30天，他就一個人帶小孩，以台灣男生來說他真的是神隊友。」